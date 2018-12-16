В Башкирии возросло число жертв смертельного ДТП с двумя младенцами

В ГИБДД Башкирии проинформировали о ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором погибли пять человек, среди которых двое детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел накануне в 20.00 мск на 3-м км подъезда от трассы М-7 «Волга».

Реклама

«В результате ДТП скончались водители ВАЗ-2111 и ВАЗ-2107, а также три пассажира одиннадцатой модели, 25-летняя женщина, 2-х месячный мальчик и 7-месячная девочка», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2111, выехал на встречную сторону дороги и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2107.