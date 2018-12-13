ГИБДД запретила МВД менять правила дорожного движения

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Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД). ОБ этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.

Митрошин отметил, что мораторий был введен по договоренности между ведомствами.

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«Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали», — признался Митрошин.

Он подчеркнул, что временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД. По его словам, с какой-либо инициативой по изменению правил может выступить Минтранс. Также он не исключил «поручение» от правительства.

Глава ГИБДД Михаил Черников добавил, что не следует «баловаться» с частыми изменениям в ПДД и посетовал на излишне частые перемены в правилах.

Ранее в МВД заявили о росте количества штрафов за нарушения ПДД.