На дороге Маркс-Энгельс под Саратовом произошла погоня со стрельбой

Сотрудники ДПС в Марксовском районе Саратовской области в ходе погони со стрельбой задержали автомобиль, за рулем которого находилась пьяная женщина, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по региону.

По данным ведомства, вечером 7 декабря на автодороге Маркс-Энгельс 41-летняя пьяная женщина отказалась остановиться по требованию экипажа ГИБДД, поскольку у машины не горела передняя фара.

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«(Сотрудник. — «Газета.ru») в соответствии с… законом «О полиции» у села Бобровка применил табельное оружие — пистолет Макарова для остановки транспортного средства, произвел два выстрела в воздух и шесть выстрелов по колесам автомашины, после чего гражданка не справилась с управлением и допустила съезд автомашины в кювет», — говорится в сообщении МВД.

Как отмечается, правонарушительница в результате ДТП не пострадала. В отношении женщины составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП России «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», машину поместили на штрафстоянку.

В ведомстве подчеркнули, что по факту применения сотрудниками ГИБДД табельного оружия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пьяный водитель сбил троих подростков.