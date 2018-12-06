WP: Трамп воспользовался кортежем из 8 автомобилей, чтобы проехать 230 метров

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Американский президент Дональд Трамп воспользовался кортежем из лимузина и еще семи автомобилей, чтобы проехать 230 м для встречи с семьей экс-президента Джорджа Буша-младшего, пишет The Washington Post.

По данным издания, Трамп вместе с супругой Меланьей провел встречу с семьей Буша, которая продолжалась 23 минуты в резиденции правительства США «Блэр Хаус». Подчеркивается, что предшественник Трампа на занимаемом посту Барак Обама доходил до резиденции пешком.

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Уточняется, что дождя в день встречи не было. Несмотря на это, был задействован кортеж, для которого перерыли ряд близлежащих улиц.

Ранее Трампа попрекнули неуважительным поведением на похоронах Буша-старшего.