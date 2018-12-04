В Ивановской области маршрутка въехала в дерево, есть жертвы
В Ивановской области маршрутный автобус съехал с дороги и врезался в дерево, в результате инцидента погиб водитель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что авария произошла в городе Вычуга.
«В автобусе находились 17 человек, 12 из них, включая двоих детей, получили травмы», — рассказал источник.
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Причины инцидента в данный момент неизвестны.
Состояние пострадавших не уточняется.
Ранее сообщалось, что под Тулой в ДТП с автобусом погибли три человека.