В Подмосковье инспектор ДПС подстрелил себя в схватке с женщиной
Сотрудник ДПС применил табельное оружие при попытке проверить автомобиль, за рулем которого находился сотрудник подразделения МУ МВД России «Мытищинское» и подстрелил себя из-за действий пассажирки. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.
В сообщении говорится о том, что водитель иномарки отказался выйти из автомобиля и предъявить документы для проверки, в то время как пассажирка агрессивно себя вела и отпускала нецензурные выражения в адрес сотрудников полиции.
«На основании Федерального Закона «О полиции» сотрудник обнажил табельное оружие, и привел его в боевую готовность, в этот момент пассажирка автомобиля набросилась на инспектора ДПС, и полицейский непреднамеренно произвел выстрел себе в правое бедро», — говорится в тексте сообщения.
Сотрудник подразделения МУ МВД «Мытищинское» отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Отмечается, что по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что полицейский с ножом набросился на сотрудника прокуратуры в Подмосковье.