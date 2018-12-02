В Подмосковье инспектор ДПС подстрелил себя в схватке с женщиной

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Сотрудник ДПС применил табельное оружие при попытке проверить автомобиль, за рулем которого находился сотрудник подразделения МУ МВД России «Мытищинское» и подстрелил себя из-за действий пассажирки. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

В сообщении говорится о том, что водитель иномарки отказался выйти из автомобиля и предъявить документы для проверки, в то время как пассажирка агрессивно себя вела и отпускала нецензурные выражения в адрес сотрудников полиции.

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«На основании Федерального Закона «О полиции» сотрудник обнажил табельное оружие, и привел его в боевую готовность, в этот момент пассажирка автомобиля набросилась на инспектора ДПС, и полицейский непреднамеренно произвел выстрел себе в правое бедро», — говорится в тексте сообщения.

Сотрудник подразделения МУ МВД «Мытищинское» отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Отмечается, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что полицейский с ножом набросился на сотрудника прокуратуры в Подмосковье.