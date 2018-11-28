В Москве неизвестный обстрелял автобус

Начальник пресс-службы столичного управления МВД Юрий Титов проинформировал об обстреле автобуса из пневматического оружия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел на остановке на Святоозерской улице. О стрельбе водителю автобуса сказал пассажир.

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«Установлено, что молодой человек из хулиганских побуждений совершил три выстрела из пневматического пистолета в боковые стекла автобуса», — рассказал Титов.

Он добавил, что подозреваемый в стрельбе был задержан, его оружие изъято. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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