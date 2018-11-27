В Госдуме оценили предложение Минтранса об изменении цвета разметки

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков оценил предложение, сделанное Минтрансом властям регионов, об изменении цвета разметки на дорогах. Об этом сообщает RT.

По словам Лысакова, к данной инициативе он относится нормально, а негативных последствий от таких изменений не будет.

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«Желтый цвет — более яркий и сильнее бросается в глаза. Вполне здравое предложение», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Минтрансе предложили использовать желтую разметку для того, чтобы обозначить линии, которые разделяют встречные полосы на дорогах.