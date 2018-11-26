На границе Польши и Украины протестующие и дальнобольщики устроили массовую драку

Представитель Государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина сообщила, что в пункте пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе начались столкновения между владельцами автомобилей, зарегистрированных в европейских странах, и водителями-дальнобойщиками, передает агентство УНН.

Она отметила, что в пункте пропуска сохраняются большие очереди. На выезд стоят около 300 грузовых автомобилей, на въезд — около 50, а грузовой пункт пропуска, по ее словам, заблокирован полностью.

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«В Ягодине начинаются столкновения между дальнобойщиками и протестующими. Палят шины», — сказала Непряхина.

Ранее на Украине завели уголовное дело из-за протестов на границах.