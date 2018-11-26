В Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами

Автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел неподалеку посольства России в Киеве, перед которым вечером жгли файеры и дымовые шашки, сообщает РИА «Новости».

«В переулке Ярослава Хомова 14-а, на расстоянии около одного километра от посольства России горел автомобиль. Пожарные, которые прибыли на место, потушили огонь. На месте работает полиция», — сообщает издание.

Сообщается, что номерные знаки принадлежат автомобилям российских дипломатического представительства, консульских учреждений и членов дипломатического персонала.