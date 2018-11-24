NHK: Карлос Гон должен был получить $70 млн после ухода из Nissan

Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон должен был получить около $70,8 млн после ухода из компании в качестве дополнительного выходного пособия. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники.

По данным телеканала, эта сумма составляет разницу между официальным доходом Гона и тем, что он скрывал.

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Как отмечается, сумма выходного пособия Гона каждый год увеличивалась на $8,8 млн.

При этом до 2010 года Гон получал в Nissan $17,7 млн в год.

Ранее сообщалось, что Nissan сняла Карлоса Гона с должности председателя совета директоров.