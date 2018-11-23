В России хотят изменить пешеходные переходы

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Министерство транспорта предложило изменить пешеходные переходы в России, подняв их над уровнем проезжей части, передает телеканал «Звезда».

Ожидается, что такое изменение заставит водителей снижать скорость перед ними, так как переходы станут похожи на «лежачих полицейских».

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Отмечается, что в 2018 году треть наездов автомобилей на пешеходов произошла на пешеходном переходе, 12 тысяч человек получили травмы, 600 случаев закончились смертельным исходом.

Ранее сообщалось, что ГИБДД усилит контроль за безопасностью пассажирских перевозок по всей стране.