Nissan снял Карлоса Гона с должности председателя совета директоров

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Компания Nissan сняла Карлоса Гона с должности председателя совета директоров, а также с поста директора-представителя, передает японский телеканал NHK.

Такое решение было принято на фоне ареста Гона в связи с подозрением в совершении финансовых махинаций.

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Как сообщалось ранее сумма компенсации главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi составляла почти 1,1 млрд иен или около $9,7 млн в 2016 году. В 2017 году он сообщил, что заработал в общей сложности на 33% меньше.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр проинформировал, что попросит совет директоров Renault найти ему замену.