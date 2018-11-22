Во Владивостоке автобус с детьми въехал в стену

Во Владивостоке автобус, в котором находились 17 детей, врезался в подпорную стену. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

По данным ведомства, в общей сложности в автобусе находились 30 пассажиров.

«Автобус с детьми, следовавший из Уссурийска во Владивосток, столкнулся с подпорной стеной в районе остановки городского транспорта «Фуникулер», — говорится в сообщении ведомства.

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В МЧС рассказали, что в результате аварии пассажиры автобуса оказались заблокированы — их эвакуировали прибывшие на место спасатели, которые выдавили лобовое стекло.

Представитель МЧС уточнил РИА «Новости», что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае пострадали семь человек при столкновении четырех машин.