В Крыму отреагировали на «проседание» Крымского моста

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Депутат Верховного Совета Республики Крым Алексей Черняк, комментируя заявления властей Украины о «проседании» Крымского моста, порадовался, что Киев наконец-то признал, что мост существует, передает ФАН.

» Украинские власти сами себе противоречат: год назад они в соцсетях называли сооружение компьютерной графикой, а теперь говорят уже, что он реальный. Вопрос к Киеву, пускай заявят, что это не графика, а действительно Российская Федерация под личным контролем президента построила мост, о котором Украина даже не мечтала, что он будет когда-нибудь существовать», — заявил Черняк.

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Он также заявил, что все подобные заявления — это голословные провокации.

Ранее украинские власти рассказали о «проседании» опор Крымского моста. Уточняется, что украинские эксперты сделали такие выводы на основании снимков из космоса. По их словам, опоры сооружения просели на несколько сантиметров.