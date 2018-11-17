В Татарстане автомобиль опрокинулся в кювет, есть погибшие

В Арском районе Татарстана автомобиль опрокинулся в кювет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России по республике.

Как отмечается, погибли два человека, еще трое пострадали.

По данным ведомства, инцидент произошел в 09.35 по мск на 87-м километре автодороги Казань-Малмыж. Уточняется, что водитель ехал не на безопасной скорости, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет попутного направления.

Реклама

Подчеркивается,что две пассажирки скончались на месте. Водитель и еще два пассажира были госпитализированы.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка сотрудниками ГИБДД.

Ранее сообщалось, что под Саратовом автобус столкнулся с поездом.