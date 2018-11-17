Возросло число погибших при столкновении автобусов в Казахстане

В результате столкновения двух автобусов в Кызылординской области Казахстана погибли три человека, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в двух автобусах находились 86 человек. 54 пострадавших были госпитализированы, еще 30 пассажирам первую медицинскую помощь оказали на месте аварии.

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«Два человека погибли на месте ДТП, и один ребенок скончался в больнице из-за полученных травм, несовместимых с жизнью», — сказала руководитель областного управления здравоохранения Акмарал Альназарова.

Столкновение двух автобусов, следовавших маршрутами «Казалы-Кызылорда» и «Кызылорда-Кармакшы» произошло вечером 16 ноября в 10 км от села Акжар Кармакшинского района Кызылординской области.

Ранее сообщалось, что при столкновении автобусов в Казахстане погибли два человека.