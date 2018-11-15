В Пермском крае водитель выехал на встречную и насмерть сбил трех человек

В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили о том, что водитель легкового автомобиля в городе Усолье выехал на встречную сторону дороги и сбил насмерть трех мужчин, которые шли вдоль проезжей части, передает РИА «Новости».

«В результате маневра он допустил наезд на трех мужчин, находившихся на краю проезжей части. От полученных травм пешеходы погибли на месте», — сообщили в полиции.

Отмечается, что за рулем автомобиля находился водитель 1994 года рождения. ДТП произошло около 7.20 мск, в настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.