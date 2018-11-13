Суд оставил в силе приговор режиссеру Коляде по делу о ДТП

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Свердловский областной суд оставил в силе приговор драматургу и режиссеру Николаю Коляде по резонансному делу о ДТП с его участием, передает ТАСС.

Как отмечается, Коляда не оспаривал свою вину, однако он не согласился с назначенным наказанием.

Сообщается, что осужденный просил о замене наказания в виде ограничения свободы на судебный штраф, а также о прекращении уголовного преследования.

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В удовлетворении апелляции суд отказал.

Ранее Николай Коляда был приговорен к к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев, а также к материальному взысканию на 200 тыс. рублей за нарушение правил дорожного движения и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.