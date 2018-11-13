В движении электричек на двух направлениях МЖД произошел сбой

В движении пригородных поездов на Курском и Ярославском направлениях Московской железной дороги(МЖД) произошел сбой. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Как отмечается, на данный момент несколько электричек следуют с увеличенным интервалом.

Уточняется, что сбой произошел из-за незапланированной остановки одного из пригородных поездов на станции Мытищи.

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В ведомстве подчеркнули, что работники железной дороги принимают необходимые для восстановления движения, а также попросили пассажиров обращать внимание на изменения в расписании электричек.

Ранее сообщалось, что на «оранжевой» ветке московского метро произошел сбой.