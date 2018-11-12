Строители завершили монтаж опор железнодорожной части Крымского моста

<img src="//img.gazeta.ru/files3/301/12033301/RIAN_5652774.HR-pic905-895x505-38238.jpg">

Строители завершили монтаж всех опор для железнодорожной части Крымского моста, передает RT.

Сообщается, что данные каркасы массивнее тех, которые были использованы при строительстве автодорожного сектора.

«Опорные части, своего рода балансиры, обеспечат невидимые невооруженному глазу необходимые угловые и линейные перемещения пролетов в случае температурных расширений металла или возможных сейсмических колебаний», — сказал руководитель проекта на участке строительства Крымского моста Алексей Двоеглазов.

Реклама

Подчеркивается, что монтаж опор осложнялся частыми штормами.

Как отмечается, следующим этапом строительства станет установка пролетных строений.

Ранее сообщалось, что Крымский мост соединили с первым пролетом со стороны Керчи.