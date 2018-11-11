На МКАД столкнулись грузовик и фура, есть погибшие

В московском управлении ГИБДД проинформировали о ДТП с грузовиком и фурой, в котором погибли два человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным ведомства, инцидент произошел на 100 км МКАД, где столкнулись грузовик Scania и фура Man. В результате инцидента погибли водитель и пассажир фуры.

Реклама

Уточняется, что до этого на месте происшествия столкнулись легковая машина и автомобиль Man, которые ожидали прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что маршрутное такси и рейсовый автобус столкнулись возле дома 85 на Щелковском шоссе в Москве.