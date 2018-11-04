Автобус с детьми-гимнастами попал в аварию под Тюменью

В Тюменской области произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, в числе которых две легковых машины, автовоз и автобус с детьми, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД по региону Анжелу Борисову.

По предварительным данным, авария произошла на 448-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск.

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«На участке, где идет ремонт дороги и движение регулируется светофором, автовоз Volvo въехал в машины, стоящие у светофора», — сказала Борисова.

Она сообщила, что в автобусе ехали 28 детей на соревнования по гимнастике. Как отмечается, никто из них не пострадал, у автобуса слегка поврежден бампер. Водитель автовоза получил травму грудной клетки, у водителя легкового автомобиля травма головы и рваная ушибленная рана лба.

Подчеркивается, что движение на трассе не останавливалось.

Ранее сообщалось, что в США автомобиль врезался в детей на остановке школьного автобуса.