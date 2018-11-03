СК начал проверку по факту ДТП с поездом на Кубани

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с грузовиком и поездом в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте СК.

По предварительным данным, водитель грузовика двигался через железнодорожный переезд, проигнорировав запрещающий сигнал.

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«Следствию предстоит проверить соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД рассказали о пострадавших в результате ДТП с поездом на Кубани.