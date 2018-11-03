В Краснодарском крае поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием поезда и грузовика, в котором пострадали около 20 человек. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

Как отмечается, инцидент произошел в 4.10 между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Поезд №301, следующий во маршруту Минск-Адлер, столкнулся с выехавшим на переезд грузовиком.

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«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

Уточняется, что машинист, его помощник и водитель грузовика были госпитализированы. За медицинской помощью также обратились 15 пассажиров, получивших легкие травмы.

Ранее в Хабаровском крае столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, при этом пострадали три человека.