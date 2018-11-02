МВД подтвердило планы об отмене знака «Шипы» на автомобилях

Заместитель министра внутренних дел России Михаил Ваничкин ответил на обращение депутата Госдумы Сергея Боярского, который просил сообщить сроки отмены требования для водителей наклеивать на автомобиль знак «Шипы», передает ТАСС.

«Опознавательный знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами», — написал Ваничкин.

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Так, по его словам, наличие этого знака на автомобиле на дает возможности для других участников движения однозначно судить о вероятном характере его движения, в частности — в условиях неоднородного дорожного покрытия в зимних условиях. Проект постановления об исключении обязанности по установке знака и ответственности в виде штрафа за его отсутствие был внесен в правительство.

Ранее сообщалось, что в Госдуме попросили назвать срок отмены обязательного знака «Шипы».