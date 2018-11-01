В США автомобиль врезался в детей на остановке школьного автобуса

В Тампе в американском штате Флорида автомобиль на высокой скорости врезался в остановку школьного автобуса, среди пострадавших есть дети, передает ABC News со ссылкой на правоохранителей.

По данным телеканала, один из детей, пострадавших при наезде автомобиля, находится в критическом состоянии. Точное число раненных не указано.

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Как отмечается, водитель не пытался скрыться с места аварии и сотрудничал с полицией.

Инцидент произошел около 8.00 (15.00 мск) в спальном районе на севере Тампы.

Ранее сообщалось, что мексиканские паломники линчевали врезавшегося в толпу водителя.