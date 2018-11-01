В ГИБДД предложили автоматически списывать мелкие штрафы с банковских карт

Глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов рассказал об упрощенной системе, по которой с автомобилистов предлагают взимать штрафы. Об этом он сказал в интервью «Российской газете».

Отмечается, что речь идет о штрафах, сумма которых не превышает 3 тыс. руб. Одновременно с отправлением уведомления о штрафе через информационные системы государственных и муниципальных услуг запрос о состоянии счета водителя будет отправлен в банк.

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«При наличии денежных средств на счетах должника и отсутствии сведений об оплате должником штрафа в единой системе государственных и муниципальных платежей они будут подлежать списанию банком», — сказал Аристов.

Он добавил, что такой упрощенный порядок также предполагает взыскание с должника дополнительной суммы за принудительное списание задолженности.

Ранее в правительстве России раскритиковали законопроект, предполагающий запрет штрафа за превышение средней скорости машин на определенном участке дороги.