«Ъ»: россиянам списали пять млн автомобильных штрафов из-за ошибки

Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что ведомству не удалось вынести постановления о примерно пяти млн штрафах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его словам, в столице произошла техническая ошибка, которая привела к неправильному слиянию баз данных федеральной информационной системы, используемой в том числе и для автоматической регистрации нарушении ПДД на основании камер.

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«То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато», — уточнил Черников.

Он добавил, что из-за этого программа отправляла документы в корзину.

Как пишет издание, проблема актуальна и для регионов, но в столице выражена наиболее ярко. Отмечается, что количество неоформленных штрафов за 2016-2017 годы составляет около 10%.

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