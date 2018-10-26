В Приморье рухнул автомобильный мост
В Приморье под грузовиком и легковыми автомобилями рухнул автомобильный мост. Видео инцидента опубликовано на канале «Восток Медиа» в ютьюбе.
Издание VladNews уточняет, что инцидент произошел недалеко от села Осиновка.
Отмечается, что обрушение моста произошло, когда по нему двигались грузовик и легковые автомобили. В результате инцидента один легковой автомобиль оказался зажат между грузовиком и частью моста.
Реклама
В данный момент перекрыта трасса Владивосток-Арсеньев в районе Осиновки.
Подробности происшествия в данный момент уточняются. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что ливень разрушил мост в Сочи.