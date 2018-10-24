Строители достали из воды утонувший пролет Крымского моста

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Строители подняли съехавший в воду фрагмент железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом сообщает «Крыминформ».

Как отмечается, для этого на прошлой неделе металлический фрагмент разрезали на пять частей.

«Строители извлекли из воды съехавший блок железнодорожного пролета Крымского моста», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в ближайшее время завод-производитель поставит новый пролет.

Ранее сообщалось, что появилось видео с места падения пролета Крымского моста.