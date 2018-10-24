На МКАД столкнулись два грузовика и легковушка, есть жертвы

На 26 км внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля произошел в районе 5.30.

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«В результате происшествия один человек погиб», — сказал источник.

Он добавил, что причины инцидента в данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на МКАД ограничили движение транспорта из-за перевернувшегося автокрана.