Чиновник выкинул взятку на трассу во время погони под Петербургом

На сайте Следственного комитета сообщили о том, что глава администрации поселка городского типа Токсово в Ленинградской области подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, глава администрации получил часть требуемой взятки в размере 300 тысяч рублей от общей суммы в 2 млн рублей за подписание актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по восстановлению канализационно-очистных сооружений.

В ходе осмотра были обнаружены денежные средства и интересующие следствие документы. Чиновник получил взятку от депутата в автомобиле, после чего появились полицейские и злоумышленники попытались скрыться, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Во время погони они попытались избавиться от денежных средств, выбросив их в окна автомобиля. В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый был госпитализирован с места происшествия в связи со внезапным ухудшением самочувствия.