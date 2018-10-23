Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки в Москве вечером во вторник, 23 октября, достигли 9 из 10 возможных баллов из-за сильного дождя. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки образовались на юго-востоке, востоке, северо-востоке и севере Садового кольца на внешней и внутренней стороне.

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Движение автомобилей также затруднено на Большом Каменном мосту, улице Большая Якиманка, Кремлевской набережной, Софийской набережной, Космодамианской набережной, Большом Москворецком мосту, Большом Устьинском мосту, Овчинниковской и Садовнической набережных.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о гололедице.