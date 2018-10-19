Бывший министр финансов Крыма погиб в ДТП

В среду, 17 октября, советник председателя Государственного совета Крыма, бывший министр финансов региона Павел Токарев погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщается на сайте Государственного совета Республики Крым.

«В результате автомобильной аварии трагически оборвалась жизнь Токарева Павла Владимировича», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что он скончался в возрасте 57 лет.

Также составители сообщения напомнили, что он является заслуженным экономистом Крыма.

Токарев занимал пост министра финансов Крыма с 2006 по 2010 годы. Также он был главой Госфининспекции региона с 2012 по 2014 годы.

Ранее сообщалось, что в Крыму автобус столкнулся с пятью машинами на встречной полосе.