Трех человек сбили на пешеходном переходе в Москве
Представители управления ГИБДД по Москве сообщили, что водитель автомобиля Nissan сбил трех человек на пешеходном переходе в районе д. 126 в Чечерском проезде, передает агентство городских новостей «Москва».
«Водитель, управляя автомобилем Nissan, сбил троих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавшие госпитализированы с травмами средней степени тяжести», — сказали в ГИБДД.
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Сообщается, что в данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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