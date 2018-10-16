Виновника обрушения виадука во Владивостоке заставят компенсировать ущерб
Водителя грузовика, который снес пешеходный виадук над трассой во Владивостоке, обяжут компенсировать причиненный ущерб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Приморского края.
Ранее стало известно, что в результате столкновения грузовика с виадуком последний обрушился прямо на трассу, парализовав движение. В результате инцидента никто не пострадал.
В сообщении администрации региона отмечается, что это не первое повреждение виадука, однако на этот раз виновника привлекут к ответственности.
«Будет направлен запрос в администрацию города по поводу причиненного ущерба. Виновник происшествия будет его компенсировать. К счастью, жертв удалось избежать», — сообщил и.о. главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Дмитрий Дементьев.
Во сколько предварительно оценивается нанесенный ущерб, не уточняется.
Агентство сообщает, что полиция начала проверку по факту обрушения виадука. В настоящий момент на месте инцидента ликвидируют последствия обрушения моста, движение по трассе пока не открыто.