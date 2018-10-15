В посольстве России во Франции прокомментировали задержание 23 чеченцев

В посольстве России во Франции «Газете.Ru» прокомментировали сообщения французских СМИ о задержании полицией по подозрению в рэкете более 20 чеченцев.

«Мы сейчас занимаемся этим вопросом. С нашей стороны был направлен французам запрос с просьбой уточнить есть ли среди задержанных граждане России. Ответ пока не получен. Для того, чтобы консул мог к ним выехать нужно сначала установить, что они являются гражданами России. То есть на данный момент никакой официальной информации, за исключением того, что было во французских СМИ, мы не получили. Мы запросили необходимую информацию, но французская бюрократия не самая быстрая в мире», — сообщили в посольстве.

Сообщения о задержании чеченцев появились во французских СМИ в воскресенье. Якобы задержанные занимались вымогательством с водителей грузовиков, въезжавших в Париж. «Плата» составляла 200 евро с одного автомобиля.