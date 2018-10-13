Локомотив столкнулся с автофургоном в Смоленской области

В Главном управлении МЧС Росии по Смоленской области сообщили о столкновении маневрового локомотива с автофургоном в Руднянском районе.

«В 05:50 13 октября 2018 на пункт связи ПCЧ-38 поступило сообщение о ДТП на железнодорожном переезде в Руднянском районе. На место вызова выехала 1 автоцистерна ПCЧ-38, 3 человека личного состава. По прибытии информация подтвердилась, произошло столкновение маневрового локомотива с автофургоном», — говорится в тексте официального сообщения.

Подробности произошедшего в данный момент уточняются.