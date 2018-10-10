Цены на ОСАГО решили изменить

Финальная версия поправок Минфина в закон об ОСАГО предусматривает поэтапную отмену коэффициента мощности — с 1 сентября 2019 года и регионального коэффициента — с 1 сентября 2020 года, пишут «Ведомости».

По словам представителям министерства, с целью сглаживания последствий этой отмены ведомством предлагается введение сначала 30%-ного, а потом 40%-ного отклонения итоговой стоимости полиса от тарифов Банка России в обе стороны. Таким образом недооценка риска у одной категории автомобилистов не должна будет компенсироваться за счет средств других категорий.

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Так как последовательное расширение тарифного коридора будет синхронизировано с отменой регионального коэффициента и коэффициента мощности, ЦБ поддерживает законопроект, сказал представитель банка. По его словам, повышающий коэффициент за мощность может повысить стоимость полиса на 60%, а после его отмены страховые компании смогут повышать тариф не более, чем на 40%.

Также на цену полиса будет влиять водительская манера — частота нарушения правил, резкость торможения и перестраивания, частота и длительность эксплуатации автомобиля и так далее. Также автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года.

Ранее сообщалось, что с ноября дорожные камеры начнут штрафовать водителей за езду без ОСАГО.