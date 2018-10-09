Названа причина обрушения моста в Приамурье
Власти Приморья сообщили, что автомобильный мост рухнул на Транссибирскую железную дорогу, потому что по нему ехал тяжелый грузовик, передает РИА «Новости».
«По предварительной информации, происшествие вызвано проездом груженого большегрузного транспорта», — сообщили власти.
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Ранее следственный комитет России начал доследственную проверку после обрушения моста в городе Свободный на полотно Транссиба.
Как отмечается, в настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.