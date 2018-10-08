Новый поворот в деле о гибели 20 человек в Нью-Йорке

Водитель свадебного лимузина, в результате ДТП с которым в Нью-Йорке погибли 20 человек, не имел необходимой водительской лицензии. Об этом сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, передает ABC news10.

По его словам, у водителя не было прав на вождение лимузина. Кроме того, сам лимузин не прошел в прошлом месяце проверку автоинспекции. Куомо отметил, что автомобиль вообще не должен был находиться на дорогах.

Реклама

В настоящий момент власти штата работают над тем, чтобы приостановить работы компании Prestige Limo, которая сдает лимузины в аренду.

Накануне стало известно, что в результате ДТП со свадебным лимузином в Нью-Йорке погибли 20 человек.