По Крымскому мосту за неделю проехало десять тысяч грузовиков

С момента запуска грузового движения на мосту через Керченский пролив по нему проехало более 10 тыс. грузовиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информцентр «Крымский мост».

Согласно имеющейся информации, наибольшая интенсивность движения с момента открытия грузового движения была зафиксирована 1 октября, когда по Крымскому мосту проехало свыше 2,2 тыс. грузовых автомобилей.

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«С момента снятия ограничений для грузового транспорта по автотрассе через Крымский мост проехали 10 тысяч грузовиков в обе стороны», — говорится в заявлении центра.

Уточняется, что это составляет почти 15% от общего потока.

Ранее председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг пообещал, что инцидент с падением пролета не повлияет на срок сдачи железнодорожной части Крымского моста.