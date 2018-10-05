Уголовное дело возбуждено после аварии под Тверью с 13 погибшими

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения двух автобусов под Тверью, в результате которого погибли 13 человек. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Тверской области.

«Отделом по расследованию особо важных дел... возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

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На месте работает руководство регионального управления СК. Выясняются все обстоятельства аварии.

Лобовое столкновение микроавтобуса Ford и автобуса «ЛиАЗ» произошло утром 5 октября у села Некрасово Тверской области. Как сообщалось, микроавтобус выехал на встречную полосу, после чего произошла авария.

Погибли 13 человек, четверо пострадали.