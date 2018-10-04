Появилось видео с места падения пролета Крымского моста

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В сети появилась видеозапись, на которой видно, что пролет строящейся железнодорожной части моста через Керченский упал в воду. Ролик размещен в YouTube.

Как отмечается, пролет упал во время опускания на опоры. Сначала он накренился, а потом упал в воду.

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Уточняется, что в течение месяца упавший пролет достанут из воды, а на его место на мосту будет установлен новый.

Ранее сообщалось, что пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в воду В результате инцидента никто не пострадал.