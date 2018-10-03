В Перми пьяный священник украл сумку в магазине и угнал машину

Свердловский районный суд Перми вынес приговор священнослужителю, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил кражу сумки в ТРК «Семья» и угнал автомобиль, передает РИА «Новости».

Отмечается, что священник служит в Богородице-Казанском Серафимо-Алексеевском Бахаревском женском монастыре Пермской епархии РПЦ в Перми.

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«Уголовное дело прекращено с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей за кражу и 15 тысяч рублей за угон», — рассказали в суде.

По материалам из суда, уголовное дело в отношении священника было заведено по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».