В Каталонии протестующие заблокировали магистрали и железные дороги

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В Каталонии протестующие перекрыли железные дороги и автомагистрали в регион. Об этом сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что блокировка дорог и железнодорожных путей связана с годовщиной референдума о независимости Каталонии.

Согласно имеющейся информации, несмотря на противодействие полиции, перерыты дороги в Барселоне, Жироне и Таррагоне.

Ранее глава Каталонии Ким Торра заявил, что правительство региона намерено бороться с «несправедливым испанским государством». Он также подчеркнул, что Каталония намерена вернуть себе «гражданские и политические права».