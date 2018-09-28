В Киеве рассказали подробности о захвате пассажиров маршрутки
Патрульная полиция Украины прокомментировала сообщения о захвате вооруженными людьми маршрутного автобуса с пассажирами на одном из вокзалов Киева, передает РИА «Новости».
«Захвата не было, на месте работает следственно-оперативная группа», — рассказали представители патрульной полиции.
Сообщается, что, по предварительным данным, отец и сын ехали в маршрутном автобусе, когда к ним подсели двое нетрезвых мужчин, один из которых начал обвинять взрослого в похищении ребенка, после чего вместе со вторым мужчиной показал оружие.
«Патрульные задержали двух правонарушителей, у них обнаружили пистолеты, предварительно — травматические», — рассказали в полиции.
Отмечается, что в данный момент следственно-оперативная группа работает со всеми участниками конфликта, восстанавливая обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные с ножами захватили в заложники пассажиров маршрутки.