Инспектор ГИБДД из Петербурга слетал в Тунис по паспорту брата

Московский районный суд Санкт-Петербурга осудил инспектора ГИБДД, который слетал в Тунис по паспорту брата, на один год лишения свободы условно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Как сообщается, 12 июля прошлого года старший государственный инспектор дорожного надзора отделения ГИБДД по городу Сосновый Бор Ленинградской области Евгений Вдовенко предъявил в аэропорту «Пулково» паспорт своего брата, по которому и улетел в Тунис.

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21 июля он возвращался домой и вновь предъявил документ родственника, однако обман раскрылся. Мужчину задержали.

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.