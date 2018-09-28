В Киеве неизвестные с ножами захватили в заложники пассажиров маршрутки

В Киеве трое неизвестных людей напали на маршрутку и взяли в заложники пассажиров. Об этом сообщают «Вести».

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от метро «Выдубичи». Автомобиль следовал по маршруту «Городище-Киев». О происшествии стало известно после того, как родственники захваченных в заложники смогли связаться с полицией.

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Как уточняется, в транспортном средстве также находятся дети.

Ранее сообщалось, что пираты похитили 12 человек с сухогруза Glarus швейцарской компании Massoel Shipping у берегов Нигерии.